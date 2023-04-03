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Roblox больше не будет показывать рекламу геймерам младше 13 лет

Roblox больше не будет показывать рекламу геймерам младше 13 лет
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Разработчики популярной платформы для создания игр Roblox обновили рекламную политику. Теперь Roblox Corporation будет скрывать внутреннюю рекламу от пользователей, не достигших 13 лет.

Компания пошла на этот шаг после многочисленных жалоб некоммерческой организации TINA (Truth in Advertising) в Федеральную торговую комиссию США.

В TINA отмечали, что в Roblox не создаётся каких-либо значимых ограждений для обеспечения законов о правдивой рекламе, поэтому объявления тайно показываются более чем 25 млн детям и подросткам.

Среди прочего авторы Roblox также запретили в своём приложении рекламу каких-либо благотворительных сборов, маркетинговых компаний, различных финансовых услуг, криптовалют и NFT.

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