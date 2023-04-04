Джеймс Ганн: люди устали не от супергероев, а от бессмысленных драк
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Глава киновселенной DC Джеймс Ганн в интервью Rolling Stones рассказал, как относится к мнению, что люди устали от супергероев из-за большого количества новых фильмов по этой тематике.
Ганн отметил, что подобное явление не имеет ничего общего с самими героями.
Мы любим Супермена. Мы любим Бэтмена, любим Железного человека. Это невероятные персонажи, которые живут у нас в сердце. Но если на экране происходит какая-то чепуха, становится просто скучно.
Проблема, по его мнению, заключается в том, что авторы не пытаются раскрыть характер персонажей, а просто используют их для создания красочных сцен.
Во многих зрелищных фильмах нет эмоционально обоснованной истории. Люди устали не от супергероев, а от бессмысленных драк — смотреть такое очень утомительно. Это не имеет ничего общего с тематикой супергероев.
Ранее Джеймс Ганн отметил, что новая киновселенная DC выйдет за рамки типичной битвы добра и зла.
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