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Джеймс Ганн: люди устали не от супергероев, а от бессмысленных драк

Глава киновселенной DC Джеймс Ганн в интервью Rolling Stones рассказал, как относится к мнению, что люди устали от супергероев из-за большого количества новых фильмов по этой тематике.

Ганн отметил, что подобное явление не имеет ничего общего с самими героями.

Мы любим Супермена. Мы любим Бэтмена, любим Железного человека. Это невероятные персонажи, которые живут у нас в сердце. Но если на экране происходит какая-то чепуха, становится просто скучно.

Проблема, по его мнению, заключается в том, что авторы не пытаются раскрыть характер персонажей, а просто используют их для создания красочных сцен.

Во многих зрелищных фильмах нет эмоционально обоснованной истории. Люди устали не от супергероев, а от бессмысленных драк — смотреть такое очень утомительно. Это не имеет ничего общего с тематикой супергероев.

Ранее Джеймс Ганн отметил, что новая киновселенная DC выйдет за рамки типичной битвы добра и зла.