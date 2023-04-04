К Дню Земли выйдет экологичный геймпад Xbox из переработанных компакт-дисков
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Компания Microsoft анонсировала новый контроллер Xbox, который частично сделан из переработанных материалов, в том числе компакт-дисков и элементов старых геймпадов Xbox.
Релиз будет приурочен к Дню Земли, который ежегодно отмечается 22 апреля. Microsoft отмечает, что с помощью подобных акций изучает способы сократить количество нового пластика и отходов при производстве игровых устройств, а также хочет привлечь внимание сообщества к проблемам экологии.
В комплект нового Xbox Wireless входит аккумулятор, чтобы избавить владельцев от использования одноразовых батареек. Геймпад оформлен в различных оттенках зелёного, серого и синего, а цена устройства составит $ 84,99.
Фото нового геймпада Xbox Wireless
Фото: Miscrosoft
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