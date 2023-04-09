Актёр Том Харди выиграл матч по бразильскому джиу-джитсу

45-летний актёр Том Харди, наиболее известный по лентам «Воин», «Безумный Макс», «Веном» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», недавно стал победителем в матче по бразильскому джиу-джитсу, который проходил в Испании.

В схватке Харди встретился с оппонентом, который поймал его на гильотину. Но актёр смог выбраться из тяжёлого положения, впоследствии успешно проведя треугольник ногами. О победе сообщило издание MiddleEasy. Ролик с боем уже просочился в Сеть.

Победа Тома Харди в матче по бразильскому джиу-джитсу

Видео доступно на YouTube-канале BJJDivision. Права на видео принадлежат BJJDivision.

Фото: MiddleEasy

Фото: MiddleEasy

Фото: MiddleEasy

Фото: MiddleEasy

Осенью прошлого года одержал победу в британском чемпионате по бразильскому джиу-джитсу, который проходил в городе Милтон-Кинс. Этот турнир — один из серии подобных соревнований, вырученные средства с которого идут на помощь военнослужащим, ветеранам и работникам экстренных служб.