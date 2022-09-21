Том Харди тайком выиграл турнир по джиу-джитсу

45-летний актёр Том Харди, более известный по фильмам «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Начало», одержал победу в британском чемпионате по бразильскому джиу-джитсу, который проходил в городе Милтон-Кинс. Этот турнир — один из серии подобных соревнований, вырученные средства с которого идут на помощь военнослужащим, ветеранам и работникам экстренных служб.

Можно сказать, Харди выступал тайно — он и организаторы мероприятия никому не сообщали, что актёр будет бороться с профессиональными спортсменами. Участник соревнований Дэнни Эпплби отметил, что был удивлён, когда на ковре в роли своего оппонента он видел одного из самых узнаваемых актёров современности.

Я участвовал где-то в шести турнирах и всегда занимал первые места. Но Харди, наверное, один из самых серьёзных соперников, что у меня были. В этом смысле он похож на упорного и волевого Бэйна, которого он сыграл в «Тёмном рыцаре: Возрождение легенды».

Харди победил в каждом бою, за что получил грамоту и золотую медаль. На сертификате выбито его настоящее имя — Эдвард Харди. Организаторы отметили, что Том — очень скромный человек, которого было крайне приятно принять на турнире. Актёр на ивенте сфотографировался со всеми желающими. При этом в бою он жёсток — в полуфинале он эффектно применил рычаг локтя, из-за чего чуть не сломал сопернику руку.

Харди занимается спортом всю жизнь. Он не только имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, но и совершенствуется в других боевых искусствах, а также часто спаррингует с бойцами UFC.