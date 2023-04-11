Стартовали съёмки второго сезона сериала «Дом дракона»

HBO объявила о том о старте съёмок второго сезона сериала «Дом дракона». Ранее авторы три месяца готовились к полноценному производству: нанимали актёров, подбирали нужные локации и работали над реквизитом.

Съёмки второго сезона должны продлиться как минимум несколько месяцев, а выйдет продолжение точно не раньше 2024 года. HBO уже запланировала четыре сезона, однако планы холдинга всё ещё могут измениться.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», в котором рассказывается о междоусобной войне внутри семьи Таргариенов. Ранее авторы заявляли, что второй сезон шоу будет куда больше напоминать оригинальную сагу Джорджа Мартина, чем её приквел. Судя по всему, зрителей ждёт куда больший масштаб происходящего.