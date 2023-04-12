Вышли первые обзоры RTX 4070 — крутая видеокарта нового поколения

Завтра, 13 апреля, в продажу поступит видеокарта NVIDIA RTX 4070 за $ 599. Многие технические специалисты и журналисты выпустили первые обзоры новинки. Публикуем основные тезисы экспертов.

При разрешении 1080p производительность RTX 4070 достигает уровня RTX 3080. Новый видеускоритель выигрывает буквально в нескольких кадрах. При этом в разрешении 1440p новая карта серии RTX 40 обходит RTX 3080 по производительности (примерно на 8-16 FPS), хотя в некоторых играх оба чипа демонстрируют одинаковые показатели.

А в сравнении с RTX 4070 Ti при разрешении 1440p карта RTX 4070 оказалась в плане производительности хуже. Запущенная Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей и на ультранастройках графики на новой видеокарте по производительности проигрывает RTX 4070 Ti на 22%, а в случае с Red Dead Redemption 2 — на 17,6%.

Портал Linus Tech Tips в своём обзоре пришёл к выводу, что RTX 4070 в играх в разрешении 1440p в целом уступает в производительности RTX 4070 Ti на 22%, а в разрешении 4K — на целых 25%.

Фото: Linus Tech Tips

Фото: Linus Tech Tips

Обозреватели также сошлись в том, что RTX 4070 хороша в плане энергопотребления. Эксперты TechSpot, замерив работу новой карты на ПК с включённой Dying Light 2 Stay Human, отметили, что карта потребляет лишь 314 Вт. Во время игровой сессии в Hitman 3 — 318 Вт, а во время игры в Cyberpunk 2077 — 332 Вт. По энергопотреблению новинка оказалась лучше RTX 3070 и RTX 4070 Ti.

Фото: TechSpot

Температура RTX 4070 во время игры в большие проекты поднимается лишь на 62–64 градуса. Новая карта в разы холоднее RTX 3070 Ti. Эксперты также отмечают крайне тихую работу вентилятора видеочипа.

В целом журналисты высоко оценили RTX 4070 — за демократичную для серии RTX 40 цену (хотя Digital Foundry считают стоимость высоковатой), повышенную энергоэффективность и поддержку современной технологии сглаживания DLSS 3.