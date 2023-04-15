Игрок отказался от «бесплатной» подписки Xbox Game Pass на всю жизнь

Один из участников программы Microsoft Rewards и пользователь Reddit под ником Elvite получил от компании вознаграждение в виде пожизненной подписки на сервис Xbox Game Pass Ultimate. Изучив условия для получения приза, он решил от него отказаться — во всём виновата налоговая система США.

Пожизненная подписка Xbox Game Pass Ultimate по условиям действует 40 лет, а её совокупная стоимость составляет $ 7,3 тыс. Если игрок согласился бы взять подписку, то её стоимость добавилась бы к его доходам, которые по закону США облагаются налогом. Ему пришлось бы заплатить в этом году дополнительные $ 1,7 тыс. — 24% от стоимости приза.

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За $ 1,7 тыс. участник программы Microsoft Rewards мог бы оплатить Xbox Game Pass Ultimate на 10 лет. Выходит, что на отбивание стоимости приза ушло бы слишком много времени. При этом многие геймеры отмечают, что в любой другой стране без таких огромных налогов пожизненная подписка на популярный игровой сервис точно стала бы отличным призом.