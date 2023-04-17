SEGA купит разработчиков Angry Birds за $ 776 млн

Пару дней назад издание The Wall Street Journal сообщило о намерении SEGA купить студию Rovio, известную по франшизе Angry Birds, за $ 1 млрд. SEGA подтвердила покупку, однако её сумма оказалась более скромной — $ 776,6 млн.

Покупка Rovio поможет SEGA развивать собственные игры на мобильном рынке, который сейчас пользуется огромным успехом, опережая консоли и даже ПК. Отмечается, что совет директоров и акционеры Rovio единогласно поддержали предложение SEGA. Скорее всего, сделка точно состоится.

Что забавно, буквально в марте Rovio хотела купить компания Playtika за $ 810 млн, но первая отказалась от этой сделки и в итоге приняла предложение SEGA за куда меньшую сумму.

Студия Rovio, базирующаяся и зарегистрированная в Финляндии, помимо оригинальной Angry Birds, выпустила несколько сиквелов и спин-оффов, пытаясь поддерживать франшизу. Ни одному из спин-оффов так и не удалось приблизиться к популярности оригинальной Angry Birds.