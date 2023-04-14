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Будущее HBO и WB: «Гарри Поттер», «Теория большого взрыва», «Настоящий детектив», «Игра престолов» и другие сериалы

Сериал «Гарри Поттер», новая «Игра престолов» и другие важные анонсы WB и HBO
Игорь Любавин
10 важных анонсов HBO и WB
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Поклонников ждёт масса крупных проектов по любимым сериалам и фильмам.

12 апреля Warner Bros. Discovery провела презентацию своего нового сервиса Max — объединения HBO Max и Discovery+. Его запуск уже 23 мая. В него войдут фильмы и сериалы Warner Bros. и HBO, а также документальные передачи и другие шоу от телеканала Discovery.

Вместе с ребрендингом HBO сделала кучу анонсов и показала множество роликов грядущих хитов. Мы собрали всё самое важное в один материал.

Сериал «Гарри Поттер»

Дата выхода: неизвестно.
В главных ролях: неизвестно.

Полный перезапуск «Гарри Поттера» в формате сериала — по сезону на каждую книгу. Авторы обещают экранизировать произведения Джоан Роулинг с бóльшим вниманием к сюжету первоисточника, чем это делали фильмы нулевых. Кстати, сама создательница вселенной также примет участие в создании шоу.

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Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO

Новый приквел «Игры престолов» — «Рыцарь семи королевств»

Дата выхода: неизвестно.
В главных ролях: неизвестно.

HBO продолжает расширять вселенную «Игры престолов»: «Рыцарь семи королевств» основан на «Повести о Дунке и Эгге» и расскажет о рыцаре Дункане и его оруженосце — десятилетнем Эйегоне Таргариене, а события развернутся за 90 лет до начала «Игры престолов». Других деталей о сериале пока нет.

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Видео доступно на YouTube-канале Meme Lord. Права на видео принадлежат HBO

«Пингвин» — сериал по «Бэтмену»

Дата выхода: 2024 год.
В главных ролях: Колин Фаррелл, Клэнси Браун, Кристин Милиоти, Майкл Зеген и другие.

События «Пингвина» развернутся спустя неделю после финала «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Сериал расскажет про становление криминальной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении. В первый сезон войдут восемь эпизодов, и, возможно, там появится даже Бэтмен.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO

Четвёртый сезон «Настоящего детектива»

Дата выхода: 2023 год.
В главных ролях: Джоди Фостер, Кали Рейс, Кристофер Экклстон, Джон Хоукс и другие.

Главный детективный сериал HBO вернётся уже в этом году. В центре сюжета — две женщины-детектива, которые отправляются на Аляску, чтобы раскрыть пропажу восьмерых работников арктической исследовательской станции.

Судя по первому трейлеру, в продолжении будет много мистики и атмосферы загадочности в духе первого сезона.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO

Новый сериал по «Теории большого взрыва»

Дата выхода: неизвестно.
В главных ролях: неизвестно.

Warner Bros. решила создать ещё один сериал по культовому ситкому «Теория большого взрыва». Никаких деталей о нём пока нет, известно лишь, что над шоу будет работать автор оригинального произведения Чак Лорри.

«Теория большого взрыва»

«Теория большого взрыва»

Фото: Warner Bros.

Аниме по «Рику и Морти»

Дата выхода: 2023 год.
В главных ролях: неизвестно.

Холдинг совместно с Adult Swim работает над аниме про Рика и Морти. Авторы показали первый постер, а деталями пообещали поделиться чуть позже. Выход состоится уже до конца года.

Постер грядущего аниме

Постер грядущего аниме

Фото: Warner Bros.

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Сериал «Сочувствующий» с Робертом Дауни-младшим

Дата выхода: 2024 год.
В главных ролях: Роберт Дауни-младший, Хоа Сюаньдэ, Фред Нгуен Кхан и другие.

Роберт Дауни-младший и режиссёр «Олдбоя» Пак Чхан Ук объединились, чтобы снять экранизацию романа Вьет Тхань Нгуена. Актёр исполнит роль тайного коммунистического агента Вьетконга во времена падения правительства Южного Вьетнама в 1975 году.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO

Сериал «Режим» про свержение авторитарного режима с Кейт Уинслет

Дата выхода: 2024 год.
В главных ролях: Кейт Уинслет, Хью Грант, Маттиас Шонартс и другие.

Кейт Уинслет вернётся на телеэкраны в сериале «Режим». Шоу расскажет историю в стенах дворца во время падения авторитарного режима. События развернутся в течение одного года, а сама Кейт Уинслет сыграет высокопоставленную особу — канцлера вымышленного европейского государства. Шоураннером выступит Уилл Трэйси — сценарист «Наследников».

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO

Сериал по хоррору «Заклятие»

Дата выхода: неизвестно.
В главных ролях: неизвестно.

Авторы популярной хоррор-франшизы «Заклятие» анонсировали сериал, который продолжит историю из фильмов. Продюсером шоу выступит Питер Сафран, он же продюссировал все полнометражные картины. Вернутся ли к своим ролям Патрик Уилсон и Вера Фармига, неизвестно.

«Заклятие»

«Заклятие»

Фото: Warner Bros.

Приквел «Оно» — сериал «Добро пожаловать в Дерри»

Дата выхода: 2024 год.
В главных ролях: Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Джеймс Римар, Крис Чок и другие.

«Добро пожаловать в Дерри» расскажет о происхождении жуткого существа, которое в романе Стивена Кинга «Оно» принимало разные облики, но самым известным среди них был страшный клоун Пеннивайз. Актёр Билл Скарсгард, который сыграл монстра в двух частях «Оно», не вернётся к своей роли.

«Оно»

«Оно»

Фото: Warner Bros.

А какие сериалы и фильмы для Max вы ждёте больше всего?

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