Стала доступна предварительная установка Honkai: Star Rail

Студия HoYoverse, известная по разработке Genshin Impact, открыла доступ к предварительной установке своей новой игры Honkai: Star Rail.

Загрузить и установить файлы могут бесплатно как пользователи ПК, так и владельцы мобильных устройств на iOS и Android. Сервера, необходимые для подключения к игре, будут открыты 26 апреля в 5:00 мск.

При этом из-за возможных задержек в Google Play и AppStore кнопка загрузки на странице игры пока появилась не у всех.

Honkai: Star Rail — новая бесплатная игра от HoYoverse в жанре JRPG. Разработчики использовали ряд механик, систему монетизации и стилистики из Genshin Impact, хотя боевая система и изучение игрового мира в новом проекте сильно отличается от предшественника.