В Windows 11 теперь можно читать сообщения и принимать звонки с iPhone

26 апреля Microsoft выпустила обновлённую версию приложения «Связь с телефоном» для Windows 11. Основное нововведение последнего апдейта — полноценная поддержка операционной системы iOS.

Теперь владельцы iPhone могут синхронизировать свой смартфон с Windows 11, чтобы принимать звонки, читать и отправлять сообщения, а также просматривать список контактов через приложение «Связь с телефоном». Чтобы функция заработала, на устройства Apple нужно установить и настроить программу «Связь с Windows», которая поддерживается на iOS 14 и новее.

В Microsoft отметили, что в работе «Связи с телефоном» есть несколько важных ограничений. Например, пользователи iPhone не смогут общаться в групповых чатах и просматривать фотографии с мобильного устройства. Полноценный доступ к полному функционалу приложения «Связь с телефоном» Microsoft планирует предоставить всем пользователям до середины мая.

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Фото: The Verge