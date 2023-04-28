Для Windows 10 перестанут выходить крупные обновления

Microsoft прекращает выпуск крупных обновлений для Windows 10. Об этом компания сообщила на своём официальном сайте. Это значит, что у самой популярной операционной системы в мире больше не появится новых функций.

При этом Microsoft продолжит выпуск технических апдейтов для Windows 10. ОС продолжит получать патчи безопасности, которые будут поддерживать актуальную защиту системы от внешних угроз. Поддержка продлится до 14 октября 2025 года.

Microsoft также вновь призвала пользователей переходить на Windows 11. В компании заявили, что именно новейшая ОС обеспечивает максимальный уровень безопасности и постоянно получает новые функции, включая обновлённый дизайн классических программ и улучшенный функционал приложений с Windows 10.