Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Windows 10 перестанут выходить крупные обновления

Для Windows 10 перестанут выходить крупные обновления
Комментарии

Microsoft прекращает выпуск крупных обновлений для Windows 10. Об этом компания сообщила на своём официальном сайте. Это значит, что у самой популярной операционной системы в мире больше не появится новых функций.

При этом Microsoft продолжит выпуск технических апдейтов для Windows 10. ОС продолжит получать патчи безопасности, которые будут поддерживать актуальную защиту системы от внешних угроз. Поддержка продлится до 14 октября 2025 года.

Microsoft также вновь призвала пользователей переходить на Windows 11. В компании заявили, что именно новейшая ОС обеспечивает максимальный уровень безопасности и постоянно получает новые функции, включая обновлённый дизайн классических программ и улучшенный функционал приложений с Windows 10.

Материалы по теме
Видео
В Windows 11 значительно улучшат панель задач
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023