Джеймс Ганн рассказал, каким должен быть новый Супермен

Недавно состоялась премьера фильма «Стражи Галактики 3», на ней режиссёр и нынешний глава киновселенной DC Джеймс Ганн признался, что он видит нового Супермена в фильме «Супермене: Наследие» как героя, которого «хочется обнять». Постановщик подчеркнул, что это не Крис Пратт.

По словам Ганна, главную роль в «Супермене: Наследие» должен сыграть тот, кто обладает присущими Супермену добротой и состраданием.

Это должен быть кто-то, в ком есть присущие Супермену доброта и сострадание. Кто-то, кого вы захотите обнять. Нет, это не Крис Пратт. Может, если бы он был моложе.

Ганн уже вовсю ищет исполнителя главной роли. Он уже изучает портфолио некоторых кандидатов.

Мы уже ищем актёра. У нас уже есть отличные варианты, что меня радует. Я могу сказать, что это должен быть кто-то, в котором чётко прослеживается человечность Супермена, но в то же время и его инопланетная сторона.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года — в день рождения отца Джеймса Ганна. В ближайшее время Warner Bros. Discovery начнёт поиск актёра на главную роль — несмотря на все слухи, кастинг ещё не начался.