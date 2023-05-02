Гильдия сценаристов США начала забастовку — производство фильмов и сериалов под угрозой

Гильдия сценаристов Америки объявила о первой за 15 лет забастовке. Организация не смогла договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения по поводу увеличения гонораров и дополнительных выплат за популярность проектов. Кроме того, авторы требует заняться регулированием искусственного интеллекта — писатели не хотят, чтобы он мог использовать их работы для написания новых или переписывания старых материалов.
Во время забастовки сценаристы прекратят свою профессиональную деятельность, из-за чего производство многих фильмов и сериалов может быть приостановлено на неопределённый срок. В первую очередь пострадают вечерние шоу, а если акция продлится несколько месяцев, ситуация повлияет в том числе на большие сериалы для Netflix, HBO Max, Amazon Prime и проекты других онлайн-кинотеатров.
В прошлый раз забастовка Гильдии сценаристов США началась 5 ноября 2007 года и продлилась до 12 февраля 2008-го. Она принесла многомиллиардные убытки студиям, а съёмки популярных фильмов и сериалов того времени были либо приостановлены, либо проведены в сжатые сроки с уменьшенным количеством эпизодов.
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