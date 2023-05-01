Главные сериалы и фильмы мая: от «Стражей Галактики» до «Форсажа»

В мае выйдет много интересных проектов: долгожданная супергероика, крышесносные блокбастеры, экшен с Джеки Чаном, новые «Звёздные войны». Какие проекты стоит смотреть?
«Звёздные войны: Видения», второй сезон
Дата выхода: 4 мая
В главных ролях: Масаки Тэрасома, Акэно Ватанабэ, Юко Санпэй и другие.
Где смотреть: Disney+.
Жанр: мультфильм, фантастика, боевик.
Мультсериал в духе «Любовь, смерть и роботы», где каждая серия посвящена разным героям и нарисована в уникальном стиле от яркого до чёрно-белого. Во втором сезоне разнообразия ещё больше: к анимешному стилю добавили голливудский CGI, пластилиновую анимацию и многое другое.
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Disney.
«Королева Шарлотта: История Бриджертонов», первый сезон
Дата выхода: 4 мая
В главных ролях: Индия Амартейфио, Аджоа Андох, Мишель Фэйрли и другие.
Где смотреть: Netflix.
Жанр: драма, биография, история.
«Бриджертоны» — один из самых успешных сериалов Netflix. В первых сезонах богатая семейка выдавала детей замуж, попадала в скандалы и боролась с несправедливостью. В спин-оффе семью отодвинут в сторону — в центре сюжета молодая королева Шарлотта, которая строит отношения с правителем Англии и обретает влияние.
Видео доступно на YouTube-канале Land FM. Права на видео принадлежат Netflix.
«Мир! Дружба! Жвачка!», третий сезон
Дата выхода: 4 мая
В главных ролях: Егор Губарев, Егор Абрамов, Фёдор Рощин и другие.
Где смотреть: Premier.
Жанр: драма, комедия, криминал.
Российский сериал о 90-х годах. Страна перестраивается, в магазины завозят западные товары, на улицах сплошные разборки. В такое время герои пытаются строить отношения, богатеть и найти своё место в жизни. Без драк, смертей и криминала не обойдётся.
Видео доступно на YouTube-канале Premier. Права на видео принадлежат Premier.
«Кунг-фу жеребец»
Дата выхода: 4 мая
В главных ролях: Джеки Чан, Лю Хаоцюнь, Го Цилинь и другие.
Где смотреть: в кинотеатрах России.
Жанр: боевик, комедия.
Экшен с Джеки Чаном, где герой обучает боевым искусствам коня. Странные напарники разберутся с бандитами, станут интернет-звёздами и попадут в серьёзную беду.
Видео доступно на YouTube-канале «В рейтинге». Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино».
«Все страхи Бо»
Дата выхода: 4 мая
В главных ролях: Хоакин Феникс, Пэтти ЛюПон, Эми Райан и другие.
Где смотреть: в кинотеатрах.
Жанр: ужасы, драма, комедия.
Трёхчасовой сюрреалистический хоррор от Ари Астера. В центре сюжета бедолага, который боится выходить из дома, но начинает большое приключение. На пути он встретится со всеми страхами и осознает причины своего несчастья. В главной роли оскароносный Хоакин Феникс.
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Вольга.
«Стражи Галактики 3»
Дата выхода: 5 мая
В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста и другие.
Где смотреть: неофициальный прокат в России с 11 мая
Жанр: фантастика, боевик, комедия.
Эпическое завершение «Стражей Галактики». Герои начнут очередную миссию по спасению вселенной, но встретятся с непобедимым Адамом Уорлоком. Доживут ли все наши любимцы до финала? Скоро узнаем!
Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Disney.
«Великая», третий сезон
Дата выхода: 12 мая
В главных ролях: Эль Фаннинг, Николас Холт, Фиби Фокс и другие.
Где смотреть: Hulu.
Жанр: комедия, биография, история.
Забавный сериал о немке, которая выходит замуж за Петра III и становится императрицей. Наивную девушку шокируют законы, суровое обращение с крестьянами и глупость царя — в итоге она решается на переворот. История подаётся гротескно: пошлые шутки, абсурдные персонажи и решения, от которых удивлённо хватаешься за голову.
Видео доступно на YouTube-канале «СубВидео». Права на видео принадлежат Hulu.
«Мать»
Дата выхода: 12 мая
В главных ролях: Дженнифер Лопес, Пол Рэйси, Гаэль Гарсиа Берналь и другие.
Где смотреть: Netflix.
Жанр: боевик, триллер.
Триллер с Дженнифер Лопес в главной роли. Актриса играет наёмную убийцу, ребёнок которой в плену у влиятельных преступников. Ради спасения дочери киллерша совершит невозможное.
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Netflix.
«Бойтесь ходячих мертвецов», восьмой сезон
Дата выхода: 14 мая
В главных ролях: Ким Диккенс, Клифф Кёртис, Фрэнк Диллэйн и другие.
Где смотреть: AMC.
Жанр: ужасы, триллер, драма.
Первый спин-офф «Ходячих мертвецов» рассказал о начале заражения, отправил героев в вычурные места и раскрыл подноготную важных персонажей из главного сериала. Восемь сезонов спустя эта история заканчивается.
Видео доступно на YouTube-канале AyNix TWD. Права на видео принадлежат Netflix.
«Мегалодон»
Дата выхода: 18 мая
В главных ролях: Джош Лукас, Фернанда Уррехола, Эктор Хименес и другие.
Где смотреть: в кинотеатрах.
Жанр: ужасы, триллер.
Хоррор об огромной хищной рыбе, поедающей несчастных людишек. Фанаты «Челюстей» и похожих ужастиков будут в восторге.
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино».
«Форсаж 10»
Дата выхода: 19 мая
В главных ролях: Вин Дизель, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон и другие.
Где смотреть: в России официальных показов не будет.
Жанр: боевик, криминал.
В предпоследнем заезде Доминика Торетто снова будут безумные трюки, пафосные диалоги, разрушение городов и драки со здоровенными мужиками. Главного злодея, который угрожает семье, сыграет Джейсон Момоа.
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Universal.
«Американец китайского происхождения», первый сезон
Дата выхода: 24 мая
В главных ролях: Бен Ван, Мишель Йео, Стефани Сюй и другие.
Где смотреть: Disney+.
Жанр: боевик, комедия, фэнтези.
Сериал о школьнике, которого втягивают в разборки богов из китайской мифологии. Образ одного из могущественных созданий воплотит оскароносная Мишель Йео («Всё везде и сразу»).
Видео доступно на YouTube-канале «СубВидео». Права на видео принадлежат Disney.
«Фубар», первый сезон
Дата выхода: 25 мая
В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Моника Барбаро, Фабиана Уденио и другие.
Где смотреть: Netflix.
Жанр: боевик, комедия.
Первый сериал в карьере Арнольда Шварценеггера. В «Фубаре» он сыграет агента, который перед пенсией выясняет семейную тайну и решается на последнее дело. Оно окажется невыносимо сложным и опасным.
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Netflix.
«Быть Сальвадором Дали»
Дата выхода: 25 мая
В главных ролях: Бен Кингсли, Барбара Зукова, Эзра Миллер и другие.
Где смотреть: в кинотеатрах.
Жанр: триллер, драма, биография.
Биографический фильм об эпатажном художнике. Его насыщенная жизнь идеально подходит для экранизации: вечеринки, скандалы, безумие, сложная любовь. Дали исполнят сразу два актёра — Бен Кингсли и Эзра Миллер.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат «Киноафиша».
«Русалочка»
Дата выхода: 26 мая
В главных ролях: Холли Бейли, Джона Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти и другие.
Где смотреть: в России официальных показов не будет.
Жанр: фэнтези, мелодрама, мюзикл.
Трейлеры скандального фильма про Ариэль утопают в дизлайках. Зрители ругают графику, подбор актёров и образ Флаундера. Впрочем, никто не удивится, если критики высоко оценят новый проект Disney.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Disney.
Какие новинки стоит посмотреть в мае? Расскажите в комментариях!
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