Пятый сезон «Очень странных дел» отложили из-за забастовки сценаристов

Забастовка Гильдии сценаристов США продолжает оказывать серьёзное влияние на производство фильмов и сериалов. Команда «Очень странных дел» объявила о том, что съёмки пятого, финального сезона откладываются на неопределённый срок.

Создатели шоу братья Даффер пояснили, что во время производства больших шоу сценарий продолжает меняться и корректироваться, поэтому команде попросту нет смысла даже начинать съёмки. Авторы дождутся заключения соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения — и только потом продолжат свою работу.

Братья Даффер здесь. Написание сценария не останавливается даже во время съёмок. Хотя мы были бы рады начать производство с нашими замечательными актёрами и съёмочной группой, во время забастовки это невозможно. Мы надеемся, что в ближайшее время будет достигнуто справедливое соглашение, и мы все сможем вернуться к работе. До тех пор — конец связи.

Съёмки пятого сезона «Очень странных дел» должны были начаться в июне. Приостановка производства означает, что авторы приступят к полноценному производству куда позже, что скажется и на дате выхода проекта. Ранее по всем прогнозам финал шоу должен был выйти во второй половине 2024 года, однако если задержка продлится несколько месяцев, то фанатам наверняка придётся потерпеть до 2025-го.

Забастовка Гильдии сценаристов США началась 2 мая. Организация требует повышения гонораров за популярность сериалов в стриминговых сервисах, а также защиту от искусственного интеллекта — писатели не хотят, чтобы нейросети могли использовать их работы для написания новых или переписывания старых материалов.