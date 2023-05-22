«Форсаж 10» показал второй лучший старт по сборам в 2023 году после «Братьев Супер Марио»

По итогам своего первого уикенда фильм «Форсаж 10» заработал чуть больше $ 319 млн. Новая картина в гоночной франшизе заняла вторую строчку в списке самых успешных стартов 2023 года, уступив лишь сверхуспешному мультфильму «Братья Супер Марио в кино» — он стартовал с $ 377 млн.

Аналитики отмечают, что десятая часть семейной саги могла бы поставить рекорд, однако у себя на родине в США лента заработала всего лишь $ 67,5 млн. Это худший результат для «Форсажей» со времён «Токийского дрифта» — даже девятая часть франшизы в пандемию заработала в американском прокате $ 70 млн за первые выходные.

Больше всего фильм собрал в Китае — целых $ 78,3 млн. Если сборы ленты по миру не сильно упадут по итогам второй недели, то «Форсаж 10» вполне сможет претендовать на миллиардную кассу — таким достижением могут похвастаться «Форсаж 7» и «Форсаж 8».