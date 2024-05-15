Сериал «Фоллаут» посмотрели 80 млн зрителей спустя месяц после премьеры

Журналист Джефф Кили поделился актуальной статистикой сериала «Фоллаут» от Amazon. Как оказалось, за первый месяц после премьеры шоу посмотрело более 80 млн зрителей — это один из крупнейших запусков в истории онлайн-кинотеатра.

Таким образом, за последние две недели сериал посмотрели около 15 млн человек. Ранее Amazon отчитывалась о 65 млн зрителей в первые 16 дней после выхода всех эпизодов. В компании подчеркнули, что очень довольны запуском проекта — он наверняка станет участником грядущей премии «Эмми»-2024.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Шоу уже продлили на второй сезон, который планируют снимать в Калифорнии вместо Нью-Йорка и Нью-Джерси.