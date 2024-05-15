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Сериал «Фоллаут» посмотрели 80 млн зрителей спустя месяц после премьеры

Сериал «Фоллаут» посмотрели 80 млн зрителей спустя месяц после премьеры
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Журналист Джефф Кили поделился актуальной статистикой сериала «Фоллаут» от Amazon. Как оказалось, за первый месяц после премьеры шоу посмотрело более 80 млн зрителей — это один из крупнейших запусков в истории онлайн-кинотеатра.

Таким образом, за последние две недели сериал посмотрели около 15 млн человек. Ранее Amazon отчитывалась о 65 млн зрителей в первые 16 дней после выхода всех эпизодов. В компании подчеркнули, что очень довольны запуском проекта — он наверняка станет участником грядущей премии «Эмми»-2024.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Шоу уже продлили на второй сезон, который планируют снимать в Калифорнии вместо Нью-Йорка и Нью-Джерси.

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