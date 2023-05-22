Апдейт iOS 16.5 для iPhone вывел из строя популярный адаптер Apple

На прошлой неделе Apple выпустила обновление для своих мобильных платформ — iOS 16.5 и iPadOS 16.5. Апдейт в первую очередь улучшал безопасность устройств, однако в процессе разработчики, кажется, затронули работу другой важной функции.
Сразу после выхода патча пользователи начали жаловаться, что iPhone и iPad перестали работать с оригинальным адаптером Apple Lightning to USB 3 Camera Adapter. Он используется для подключения к смартфонам и планшетам Apple камеры или микрофона. Проблема, по словам юзеров, появилась именно после обновления.
Apple Lightning to USB 3 Camera Adapter
Фото: Apple
Судя по всему, это именно программная ошибка на стороне Apple. Компания пока не признала массовость проблемы, однако в апдейте 16.6, который уже доступен разработчикам, ошибка исправлена. Когда он доберётся до обычных пользователей, неизвестно.
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