Актёр Райан Гослинг не планировал играть Кена в фильме «Барби»

Знаменитый актёр Райан Гослинг признался, что в его планы изначально не входило играть Кена в грядущем фильме «Барби». Но в итоге артист решил «попробовать» образ вечно довольной жизнью куклы на большом экране.

Кен не был в моём списке желаний. Но, справедливости ради, у меня нет списка желаний. Так что я решил попробовать.

Компания Mattel представила первую куклу Кена в 1961 году в ответ на письма фанатов с требованием завести Барби парня.

Звезда «Ла-Ла Ленда» и «Драйва» недавно заявлял, что он не до конца был уверен, что справится с ролью Кена в грядущем блокбастере «Барби». По словам актёра, он не сразу поймал настроение и понял характер героя.

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Премьера «Барби» намечена на 21 июля 2023 года. До России картина, скорее всего, не доберётся.