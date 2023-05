Анонсирована стратегия Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Frontier Developments анонсировала и презентовала первый трейлер Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin — это масштабная стратегия в реальном времени, основанная на настольном варгейме Warhammer Age of Sigmar. Авторы обещают показать полноценный геймплей в июне этого года.

Анонсирующий трейлер Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Видео доступно на YouTube-канале Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Права на видео принадлежат Frontier Developments.

В Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin игроки смогут воевать за четыре разные фракции. В игре будет и масштабная сюжетная кампания, и онлайн-мультиплеер. Дата релиза пока неизвестна.

Отправьтесь в путешествие по ожившим Владениям Смертных в Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin — стратегической игре в реальном времени, действие которой происходит в обширной фэнтезийной вселенной Games Workshop. Станьте военачальником и возглавьте четыре уникальные фракции, чтобы завоевать дикое и свирепое владение Гур в ходе напряжённых тактических сражений.