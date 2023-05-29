Инсайдеры показали карту Пенумбры, нового региона в Genshin Impact

Релиз версии 3.7 для Genshin Impact состоялся 24 мая, но инсайдеры уже сообщают о подготовке нового большого апдейта — в Сети появляется всё больше информации о следующем патче.

Ожидается, что обновление 3.8 выйдет в середине июля. Оно станет переходным перед версией 4.0 с новым большим регионом Фонтейн и добавит в Genshin Impact временную область с новым контентом.

Так, Timing уже показал, как будет выглядеть русскоязычная версия карты Миража Велуриям (или Пенумбры).

Фото: Timing

Другие инсайдеры, участвующие в закрытом бета-тесте, также опубликовали кадры новой локации.

Фото: Timing

Фото: Team China

Фото: Team China

Также сообщается, что в 3.8 добавят новую главу сюжета, в которой Путешественник отправится в дорогу до Фонтейна через Пенумбру. Предполагается, что в баннерах патча будут доступны Кли, Странник, Кокоми и Еола.