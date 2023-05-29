Инсайдеры показали карту Пенумбры, нового региона в Genshin Impact

Релиз версии 3.7 для Genshin Impact состоялся 24 мая, но инсайдеры уже сообщают о подготовке нового большого апдейта — в Сети появляется всё больше информации о следующем патче.
Ожидается, что обновление 3.8 выйдет в середине июля. Оно станет переходным перед версией 4.0 с новым большим регионом Фонтейн и добавит в Genshin Impact временную область с новым контентом.
Так, Timing уже показал, как будет выглядеть русскоязычная версия карты Миража Велуриям (или Пенумбры).
Фото: Timing
Другие инсайдеры, участвующие в закрытом бета-тесте, также опубликовали кадры новой локации.
Фото: Timing
Фото: Team China
Фото: Team China
Также сообщается, что в 3.8 добавят новую главу сюжета, в которой Путешественник отправится в дорогу до Фонтейна через Пенумбру. Предполагается, что в баннерах патча будут доступны Кли, Странник, Кокоми и Еола.
- 29 мая 2023
-
20:27
-
19:58
-
19:26
-
18:49
-
18:22
-
17:47
-
17:26
-
16:56
-
16:23
-
15:50
-
15:26
-
14:58
-
14:33
-
14:26
-
14:10
-
13:51
-
13:22
-
12:51
-
12:25
-
11:55
-
11:45
-
11:18
-
10:51
-
10:10
-
09:44
-
09:05
-
08:31
- 28 мая 2023
-
23:23
-
23:01
-
18:47
-
18:01
-
17:33
-
17:24
-
16:36
-
16:04