Hellblade 2 выйдет в 2024 году — на Xbox Showcase показали кадры игры
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Разработчики игры Senua's Saga: Hellblade 2 поделились новыми деталями о предстоящем релизе во время презентации Xbox Showcase 2023.
Ninja Theory представили трейлер проекта, а также сообщила, что продолжение фэнтезийного экшена выйдет в 2024 году. Релиз состоится на ПК (в Steam) и консолях Xbox Series X/S.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Ninja Theory.
В рамках сегодняшней Xbox Showcase компания Microsoft планирует рассказать о главных предстоящих AAA-играх студии. Уже представлены новая игра по «Звёздным войнам», ремейк Persona 3 и ряд других проектов.
Эфир идёт на YouTube и Twitch, а в текстовом режиме ознакомиться со всеми событиями можно в трансляции «Чемп.PLAY».
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