Vitality исключила Dupreeh из состава по CS:GO
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Киберспортивный клуб Team Vitality сообщил, что решил попрощаться с 30-летним киберспортсменом Питером dupreeh Расмуссеном.
В составе по CS:GO опытного датчанина заменит Шахар flameZ Шушан, ранее выступавший за OG. Сам Дюпри же стал свободным агентом, но заявил, что намерен продолжить карьеру.
Я не чувствую, что мой путь с этим составом был закончен, но уважаю решение клуба и желаю команде всего наилучшего. Мне кажется, я всё ещё нахожусь на пике своей игровой формы — я хотел бы выиграть шестой мэйджор, который пройдёт в моем родном городе в следующем году. Хотя я понимаю, что это будет непросто.
Состав Vitality по CS:GO:
- Дан apEX Мадесклер;
- Матье ZywOo Эрбо;
- Эмиль Magisk Рейф;
- Лотан Spinx Гилади;
- Шахар flameZ Шушан.
В мае Vitality с Dupreeh стала чемпионом мира, победив на BLAST.tv Paris Major 2023. Для Расмуссена эта победа стала пятой в карьере — столько мэйджоров по Counter-Strike не выигрывал ни один игрок в мире.
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