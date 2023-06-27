По игре Among Us снимают анимационный сериал
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Компания CBS Studios работает над анимационным сериалом по популярной игре Among Us — об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание Variety.
Как сообщается, проект доверили сценаристу Оуэну Деннису, который известен по «Обычному мультику» и «Бесконечному поезду». Дата выхода пока неизвестна.
Сюжет будет основан на основной цели игры — нескольких членов команды заменил оборотень-инопланетянин, который пытается нарушить работу космического корабля или убить всех остальных.
Детективная онлайн-игра Among Us, напоминающая настольную «Мафию», вышла в 2018 году, однако основную популярность обрела на фоне локдауна во время пандемии коронавируса. В конце 2020 года проект достиг отметки в 500 млн активных пользователей в месяц.
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