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Steam Deck официально поддерживает уже более 10 тыс. игр

Steam Deck официально поддерживает уже более 10 тыс. игр
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Под портативный игровой ПК Steam Deck уже оптимизировали более 10 тыс. игр. Об этом сообщил портал Steam Deck Life. Ещё в начале мая этого года количество оптимизированных под устройство Valve тайтлов составляло 9 тыс.

3472 игры полностью оптимизированы под Steam Deck, остальные 6530 тоже хорошо работают на портативном устройстве, но требуют дополнительной настройки. Многие пользователи уверяют, что игровой гаджет от Valve запускает гораздо больше игр, но на их страницах в Steam об этом не сообщается.

С полным списком поддерживаемых Steam Deck игр можно ознакомиться по этой ссылке.

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Премьера портативного ПК Steam Deck состоялась в феврале 2022 года. Сколько устройств удалось реализовать Valve, пока неизвестно. По заверению многих аналитиков, было продано около 3 млн устройств.

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