Для The Last of Us на ПК вышел 10-й патч с поддержкой Steam Deck и улучшенной оптимизацией

Студия Naughty Dog выпустила десятый патч для ПК-версии The Last of Us. Разработчики вновь сфокусировались на повышении производительности и стабильности игры, а также на исправлении вылетов у владельцев видеокарт Intel Arc. Также разработчики добавили новый тип настроек графики — «Очень низкие». Они предназначены для владельцев относительно бюджетных компьютеров.

Кроме того, теперь игра официально поддерживает Steam Deck. Это значит, что The Last of Us сейчас можно пройти на портативном ПК от Valve без каких-либо технических проблем, со стабильной частотой кадров и шрифтами, адаптированными под небольшой размер устройства.

Авторы заявили, что продолжают работу над исправлениями игры на ПК. Сколько ещё апдейтов планируют выпустить разработчики, неизвестно.