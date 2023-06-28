Уимблдон интегрируют в четыре видеоигры

Популярнейший и старейший Уимблдонский турнир объявил о ряде интеграций в видеоигры, чтобы привлечь внимание новой и молодой аудитории к своей деятельности и к теннисному спорту.
Масштабы Fortnite и Roblox с более чем 200 млн игроков в каждой, а также удовольствие, которое пользователи получают в Race to Wimbledon и WimbleWorld, помогут Уимблдону привлечь новую аудиторию ещё более захватывающими способами, чем когда-либо прежде.
Совместно с American Express Уимблдон добавил игру Race to Wimbledon прямо в Fortnite. А на платформу Roblox организация внедрила расширенную версию WimbleWord — игра уже была доступна на популярной площадке. Кроме того, топ-менеджеры анонсировали новую мобильную игру Wimbledon Smash и объявили об интеграции в популярный мобильный тайтл про теннис Tennis Clash.
Фото: Epic Games
В Race to Wimbledon в игре Fortnite нужно наперегонки с Энди Марреем добраться до центрального корта. В игре есть все достопримечательности Лондона и кортов Уимблдона. В Roblox в WimbleWord за год сыграло 6,5 млн геймеров, 80% из них младше 24 лет.
Фото: Roblox
Средний возраст Уимблдонского турнира — 55-60 лет, поэтому топ-менеджеры организации стараются привлечь к турниру более молодую аудиторию.
- 28 июня 2023
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