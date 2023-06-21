В Roblox разрешили создавать игры для взрослых

Создатели нашумевшей и мегапопулярной игровой платформы Roblox разрешили создавать в ней контент для взрослой аудитории.

Roblox — это платформа для всех возрастов, где независимо от того, сколько пользователям лет, они могут общаться с друзьями и открывать для себя широкий спектр актуальных, увлекательных и соответствующих возрасту впечатлений.

Roblox Corporation подчеркнула, что самая быстрорастущая возрастная группа платформы — от 17 до 24 лет. А в 2022 году 38% ежедневных активных пользователей были взрослыми — от 17 лет и старше.

В качестве естественного развития мы теперь позволяем творцам создавать контент специально для этой аудитории. Только те, кто подтвердил, что им не менее 17 лет, смогут создавать или использовать новые возможности.

Любопытно то, что для подтверждения возраста пользователю Roblox нужно будет отправить издателю фото подтверждающего возраст документа и селфи.

Фото: Roblox Corporation