Roblox не выпустили на PlayStation из-за боязни эксплуатации детей

Roblox до сих пор не добралась до консолей PlaySation. Потому что руководство Sony опасается, что популярная игровая платформа будет эксплуатировать детей. Как именно, не уточняется. Но глава корпорации Джим Райан не исключает, что тайтл всё же может появиться на игровых платформах Sony.

Так сложилось, что PlayStation всегда пользовалось много детей. По этой причине мы вели себя очень осторожно в отношении контента, который потенциально может привести к их эксплуатации.

Издание Gazeta.ru недавно обратила внимание, что сын рэпера Алексея «Гуфа» Долматова сообщил о краже в игре Roblox. По словам Сэма — так зовут сына рэпера — у него украли инвентарь на 50 тысяч рублей. Как именно Сэм лишился своего инвентаря, неизвестно, но к этому точно причастны мошенники.