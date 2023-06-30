NAVI объявили новый состав по CS:GO — electroNic и Perfecto ушли из команды

Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere анонсировал новый состав по шутеру CS:GO. Коллектив покинули три из пяти игроков, их заменили англоязычные киберспортсмены.

За «рождённых побеждать» больше не будут выступать россияне Денис electroNic Шарипов и Илья Perfecto Залуцкий (ходят слухи, что они перейдут в Cloud9), а также воспитанник академии NAVI Андрей npl Кухарский.

К s1mple и b1t присоединились известный финский капитан Aleksib, а также iM из GamerLegion и jL из Apeks. Общаться коллективу теперь придётся на английском языке.

Новый состав NAVI по CS:GO:

Александр s1mple Костылев;

Валерий b1t Ваховский;

Алекси Aleksib Виролайнен;

Иван iM Михай;

Джустинас jL Лекавичус.

Первым турниром для обновлённого ростера станет BLAST Fall Groups, который пройдёт с 10 по 22 июля.