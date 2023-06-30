NAVI объявили новый состав по CS:GO — electroNic и Perfecto ушли из команды
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Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere анонсировал новый состав по шутеру CS:GO. Коллектив покинули три из пяти игроков, их заменили англоязычные киберспортсмены.
За «рождённых побеждать» больше не будут выступать россияне Денис electroNic Шарипов и Илья Perfecto Залуцкий (ходят слухи, что они перейдут в Cloud9), а также воспитанник академии NAVI Андрей npl Кухарский.
К s1mple и b1t присоединились известный финский капитан Aleksib, а также iM из GamerLegion и jL из Apeks. Общаться коллективу теперь придётся на английском языке.
Новый состав NAVI по CS:GO:
- Александр s1mple Костылев;
- Валерий b1t Ваховский;
- Алекси Aleksib Виролайнен;
- Иван iM Михай;
- Джустинас jL Лекавичус.
Первым турниром для обновлённого ростера станет BLAST Fall Groups, который пройдёт с 10 по 22 июля.
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