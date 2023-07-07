Джон Уик «попал» в мир Resident Evil 4 и перестрелял много зомби

Автор YouTube-канала eli_handle_b․wav продолжает делать то, что у него получается лучше всего — помещать персонажей из фильмов в видеоигры. В этот раз новым героем ролика стал Киану Ривз в образе Джона Уика. Его поместили в ремейк Resident Evil 4.

В видео Джон Уик находит мёртвого волка и впадает в ярость. Он выходит в окрестности рядом с церковью и начинает отстреливать зомби. Затем он знакомится с торговцем и берёт дробовик, сметая всех на своём пути. В конце своего путешествия Уик уничтожает корень зла выстрелом из РПГ.

Видео доступно на YouTube-канале eli_handle_b․wav. Права на видео принадлежат eli_handle_b․wav, Capcom.

На канале eli_handle_b․wav есть множество подобных роликов, притом каждое видео набирает большую популярность.