Джон Уик «попал» в мир Resident Evil 4 и перестрелял много зомби
Поделиться
Автор YouTube-канала eli_handle_b․wav продолжает делать то, что у него получается лучше всего — помещать персонажей из фильмов в видеоигры. В этот раз новым героем ролика стал Киану Ривз в образе Джона Уика. Его поместили в ремейк Resident Evil 4.
В видео Джон Уик находит мёртвого волка и впадает в ярость. Он выходит в окрестности рядом с церковью и начинает отстреливать зомби. Затем он знакомится с торговцем и берёт дробовик, сметая всех на своём пути. В конце своего путешествия Уик уничтожает корень зла выстрелом из РПГ.
Видео доступно на YouTube-канале eli_handle_b․wav. Права на видео принадлежат eli_handle_b․wav, Capcom.
На канале eli_handle_b․wav есть множество подобных роликов, притом каждое видео набирает большую популярность.
Комментарии
- 7 июля 2023
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 6 июля 2023
-
22:37
-
22:12
-
22:01
-
21:00
-
20:36
-
20:23
-
19:44
-
19:22
-
19:01
-
18:41
-
18:32
-
18:22
-
18:02
-
18:01
-
17:35
-
17:28
-
17:04
-
16:50
-
16:31
-
16:03
-
15:25
-
14:55
-
14:31
-
13:57
-
13:24
-
12:54
-
12:22
-
11:58
-
11:44
-
11:17
-
10:58
Партнерский контент