Hot Toys выпустит детализированные фигурки главных героев «Человека-паука 2»

Компания Hot Toys представила две премиальные фигурки двух главных героев из грядущего «Человека-паука 2». Высота каждой из них составит примерно 30 сантиметров, а в комплекте будут доступны также сменные руки, пара веб-шутеров, кисти и другие аксессуары.

Интересно, что у фигурок будет строго ограниченный тираж: около 3000 игрушечных Питеров Паркеров и 2000 игрушечных Майлзов Моралесов. Hot Toys планирует выпустить модели в конце 2023 — начале 2024 года. Цена фигурок пока неизвестна, её обещают сообщить дополнительно.

«Человек-паук 2» выйдет 20 октября только на PlayStation 5. Проект получил полную поддержку русского языка, включая даже озвучку. К своим ролям наверняка вернутся актёры, озвучившие персонажей в первой части.

Фото

Фото: Hot Toys

Фото: Hot Toys

Фото: Hot Toys

Фото: Hot Toys

Фото: Hot Toys