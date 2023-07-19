Игры Blizzard выйдут в Steam: начнут с Overwatch 2

Blizzard начнёт выпускать свои игры в Steam. Первой станет Overwatch 2 — она появится уже 10 августа вместе со стартом шестого сезона шутера, с которым как раз добавят кооперативные миссии.
Как отмечает компания, связка с Battle.net никуда не денется, однако пользователи Steam получат все основные особенности платформы — достижения, возможность приглашать друзей из списка друзей Steam и тому подобное. Играть все будут на общих серверах.
Пока Blizzard не раскрывает, какие игры последуют за Overwatch 2, однако среди них наверняка будут Heartstone, Diablo 2 Resurrected, Diablo 4 и Warcraft 3: Reforged.
Выпуск игр Blizzard в Steam произошёл после того, как Activision попыталась нарастить аудиторию Battle.net через эксклюзивность Call of Duty (серия три года не выходила в Steam). Эксперимент признали провальным, и в 2022 году серия вернулась в Steam.
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