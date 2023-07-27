Microsoft обновила домашний экран Xbox, но пока не для всех

Microsoft сообщила о смене домашнего экрана у консолей Xbox One и Xbox Series. Апдейт экрана получат владельцы Xbox постепенно в течение нескольких недель. Первые пользователи получили доступ к усовершенствованному домашнему экрану уже 26 июля.

Это обновление было разработано на основе отзывов игроков и упрощает поиск новых игр, повторное открытие игр, которые вы уже запустили, общение с сообществами и создание более персонализированного интерфейса. Также была добавлена возможность изменить фон в соответствии с игрой, которая попала в списки недавно сыгранных.

Помимо прочего, Microsoft также улучшила поиск игр, предоставляя списки игр, разработанные специально для вас.

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

Понять, досталось ли вам обновление, можно, просто зайдя в ваш Xbox. Скорее всего, жители России обновление пока не получили.