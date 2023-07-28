Настасья Самбурская объяснила, почему не появится в сериале «Универ. 13 лет спустя»

На этой неделе стало известно, что телеканал ТНТ запустил в производство сериал «Универ. 13 лет спустя». К своим ролям вернутся почти все актёры из «Универ. Новая общага», включая Виталия Гогунского.

Однако на фотографиях со съёмок зрители заметили отсутствие Настасьи Самбурской. Сегодня актриса официально заявила, что не появится в будущем сериале.

Фото: Настасья Самбурская

По словам Самбурской, она не смогла договориться с продюсерами шоу о своей ставке. Звезда считает, что после выхода «Универ. 10 лет спустя» она должна была вырасти, но создатели сериала были другого мнения.

Согласно описанию сюжета, Антон окончательно попрощается с Кристиной и откроет собственный паб, но в его жизни неожиданно появится взрослая дочь. Майкл и Варя будут переживать очередной развод, а Маша попытается в одиночку воспитывать двух детей, поскольку Валя будет занят работой. Вернувшийся Кузя станет бизнесменом и захочет отбить Машу у Вали, потому что до сих пор её любит.

Даты выхода у нового проекта пока что нет.