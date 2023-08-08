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Valve запустила продажи восстановленных Steam Deck

Valve запустила продажи восстановленных Steam Deck
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В начале августа в некоторых регионах Steam появилась возможность приобрести восстановленный Steam Deck. Отремонтированный портативный ПК продают примерно на 20% дешевле его стартовой цены.

Фото: Steam

Интересно, что сама Valve не объявляла о старте продаж восстановленных Steam Deck. Судя по всему, официальный анонс состоится, когда устройства начнут продавать в большинстве регионов.

При этом на летней распродаже Steam полностью новый портативный ПК продавался со скидкой в 20%: судя по всему, во время следующих акций восстановленный Steam Deck можно будет приобрести ещё дешевле.

Стоимость восстановленных Steam Deck в США

  • Steam Deck 64 ГБ — $ 319 (вместо $ 399)
  • Steam Deck 256 ГБ — $ 419 (вместо $ 529)
  • Steam Deck 512 ГБ — $ 519 (вместо $ 649)
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