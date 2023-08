Nintendo хочет запатентовать главные механики из Zelda: Tears of the Kingdom

В начале августа журналисты заметили, что за последние недели Nintendo отправила на регистрацию 31 патент, связанный с The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Компания хочет запатентовать некоторые механики из игры, включая способности главного героя Линка, переходы во время быстрого перемещения и некоторые формулы для просчёта физического взаимодействия объектов.

Один из патентов из Tears of the Kingdom Фото: Nintendo

Патенты в основном защищают метод реализации механик от Nintendo, а не сами механики. Однако игроки уже раскритиковали компанию — пользователи считают, что некоторые элементы слишком базовые, чтобы кто-то один мог владеть патентами на их использование.

В качестве примера игроки приводят механику «Немезида» из Shadow of Mordor, которая создаёт уникальные ситуации с капитанами орков. Warner Bros. её запатентовала, что серьёзно осложняет использование похожих элементов в других играх.