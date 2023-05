Весь мир в восторге от Tears of the Kingdom: чем игры The Legend of Zelda так полюбились

Сегодня вышла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Это новый мегахит Nintendo и главный кандидат на звание игры года. Критики расхвалили проект — у него чрезвычайно высокие оценки. На OpenCritic и Metacritic у игры 97 и 96 баллов из ста — это тоже фантастический результат.

Но в чём именно секрет новой «Зельды»? Вспоминаем серию и рассказываем про её грандиозный успех на фоне релиза Tears of the Kingdom.

Почему The Legend of Zelda так популярна

В России многие узнали о серии только в 2017 году, когда вышла The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Однако в США, Европе и Японии «Зельду» обожают уже больше 35 лет — в 1986 году выпустили первую часть.

В отличие от Dragon Quest и Final Fantasy, которые делали ставку на пошаговые бои и сюжет, The Legend of Zelda цепляла динамичными боями, нетривиальными головоломками и очаровательной атмосферой. Линк рубил монстров мечом, следил за ресурсами и нажимал рычаги в нужном порядке. Это было весело, но в когорту величайших хитов игру не вносили.

Первая The Legend of Zelda Фото: Nintendo

Революция случилась в 1998 году, когда вышла The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Первая трёхмерная игра серии, где впервые появилась система прицеливания, когда камера фиксируется на одном враге и делает драку удобнее. Сейчас механика обязательна для каждой игры от третьего лица, но раньше о ней не думали.

А ещё в «Зельде» были прорывные графика и анимации. Авторы сочетали открытый мир с камерными детализированными локациями и сделали кат-сцены реалистичными благодаря технологии захвата движений. Неудивительно, что Ocarina of Time признали шедевром на все времена — она до сих пор возглавляет рейтинг Metacritic c 99 баллами из ста.

Легендарная Ocarina of Time Фото: Nintendo

В следующих частях не было настолько прорывных идей, но авторы раз за разом удивляли.

В The Wind Waker радовали уникальным визуальным стилем, путешествиями на лодке и исследованием морского мира.

В Skyward Sword было инновационное управление, где игроки управляли Линком собственными движениями.

В Majora’s Mask нужно было найти выход из безвыходной ситуации — миру наступал конец, но Линк оказался во временной петле, и каждые три дня постоянно повторялись.

В каждой The Legend of Zelda была уникальная особенность. Поэтому за 37 лет геймеры не устали от серии.

Но прорыв случился с Breath of the Wild

The Legend of Zelda не раз меняла индустрию, но почему-то не становилась чрезмерно популярной — не забирала награды «Игра года», не продавалась огромными тиражами. Всё изменилось в 2017-м, когда Breath of the Wild вышла и взорвала всем мозг.

Она не впечатляла качеством текстур, общим уровнем графики и детализированным окружением, а история была банальна даже по меркам серии. Всю игру Линк охотился на чудовищ, ослаблял Ганона и готовился к бою со злодеем. Конечно, для мира придумали любопытную предысторию, приключение прерывали симпатичные кат-сцены, а в отношениях героев хватало драмы. Но сюжет всё равно получился второстепенным.

Зато в Breath of the Wild был запредельный уровень свободы — причём во всех смыслах, речь не только про большой мир. Разработчики придумали массу инструментов, показали, как их можно применять и как они взаимосвязаны. Всё — дальше сами. Разбираться в механиках, искать точки интереса и прокладывать маршрут приходилось игроку.

Драться с монстрами не надоедало Фото: Nintendo

К примеру, перед Линком пропасть. Никто не подсказывает, как её преодолеть — ищите решение сами. Можете долго бежать в обход. Или повалить огромное дерево и сделать из него мост. Или построить летающий плот и поймать попутный ветер. В конце концов, можно забраться на вершину горы и перелететь обрыв на планере.

А вот впереди группа опасных врагов. Зачем бежать к ним с мечом, если есть более креативные расправы. Неподалёку холм? Почему бы не скатить с него огромный булыжник, который раздавит толпу. Лагерь стоит в густой траве? Подожгите её огненной стрелой и любуйтесь горящими монстрами. Они ищут спасение в воде? Достаньте электрическую стрелу и добейте всех один разрядом.

В игре десятки способов решить любой вопрос, при этом новые находишь даже на сотом часу и спустя годы. Взять хотя бы смертоносных стражей, которых в начале игры боишься до дрожи. Но со временем учишься парировать их выстрелы, рубишь ноги, оглушаешь выстрелом в глаз или скатываешь с холма бочку и незаметно бежишь за ней.

В сети до сих пор появляются видео с креативными решениями, под которыми игроки спрашивают: «А что, так можно было?»

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Nintendo.

Breath of the Wild постоянно удивляла.

Гуляете по Хайрулу в плохую погоду, при этом в ножнах металлический меч или надеты железные доспехи? Получите удар молнии. Вроде бы ограничения, но на деле их можно использовать себе во благо — к примеру, кинуть врагу свой меч, тот поднимет его и сам получит разряд молнии.

Впервые заглянули в пустыню? Герой уже страдает от жажды, так что идите к кастрюле и готовьте из арбуза что-нибудь освежающее.

Попали в снежные горы? Линк начнёт замерзать — ему нужны тёплая одежда, горячий костёр или… перец.

Нашли ржавое оружие? Киньте его в специального монстра, который, оказывается, может привести его в форму.

Отбиваетесь от стрел противников? Возьмите деревянный щит, прикрывайтесь им, благодаря чему сможете забрать все выпущенные в вас стрелы.

Нужно отправиться куда-то далеко? Попробуйте смастерить себе обычные качели, после чего киньте особенно тяжёлый предмет и взлетите в небо.

И таких примеров — сотни и тысячи. Именно за солидный набор механик, понятную физику и тотальную свободу все полюбили Breath of the Wild. Фанаты проводили в ней сотни часов, восторгались до финальных титров и постоянно находили что-то новое.

Видео доступно на YouTube-канале WatchMojo. Права на видео принадлежат Nintendo.

Почему все в восторге от Tears of the Kingdom

В это трудно поверить, но Tears of the Kingdom даёт ещё больше свободы! Секрет не только в новых регионах: если раньше мы исследовали горы, поля и подземелья, то теперь появился воздушный мир. Над Хайрулом парят большие острова с уникальными врагами, загадками и ценным лутом.

Куда больше дают новые инструменты. Если раньше Линк изобретал простые летающие аппараты, которые двигались благодаря шарам и парусу, то теперь он может соединять между собой практически всё, таким образом, например, собрав настоящий самолёт с двигателями.

На таком транспорте можно долететь до парящего острова или же пробраться в аванпост. Зачем карабкаться по высоким стенам и драться с охраной, если можно незаметно залететь внутрь, похитить добычу и сбежать?

Пожалуй, самый элементарный девайс для полётов Фото: Nintendo

А помните магнит, который в прошлой «Зельде» двигал металлические предметы? Новый девайс поднимает и даже склеивает почти все объекты. Это помогает быстро строить мосты и лестницы.

Вдобавок появился чаромонтаж (Fuse): с ним можно создавать совсем безумное оружие. Взяли вы сучок с дерева и… прицепили к нему огромный булыжник. Или в щиту прицепили взрывную бочку. Или к стреле подцепили глаз монстра, благодаря чему она теперь будет автоматически наводиться на врагов. И таких взаимодействий — огромное множество. Хотите — сделайте огнемёт. Хотите — ледяные стрелы. Единственное ограничение — воображение (и доступные предметы, которых вообще-то сотни).

Это лишь часть новых возможностей. Ещё Линк ходит сквозь стены, поворачивает время вспять, быстро воссоздаёт вычурные конструкции по чертежам и так далее.

Видео доступно на YouTube-канале «ШПТ». Права на видео принадлежат Nintendo.

В этом вся суть Tears of the Kingdom. Сиквел Breath of the Wild не просто взял основу и чуть улучшил её, но видеоизменил и привнёс множество нововведений. Именно поэтому в названии нет «двойки» — хоть многое взяли из первой части, но в остальном это абсолютно другая игра с другими особенностями. Таких сиквелов в индустрии очень мало.

А вы считаете The Legend of Zelda гениальной серией? Расскажите в комментариях!