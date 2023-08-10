Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Microsoft не будет продлевать лицензии на ПО российским компаниям после 30 сентября

Microsoft не будет продлевать лицензии на ПО российским компаниям после 30 сентября
Комментарии

Телеграм-канал TDaily опубликовал письмо от технической поддержки Microsoft. Из него стало известно, что компания не будет продлевать лицензии на ПО российским компаниям после 30 сентября.

Фото: TDaily

Microsoft больше не может принимать платежи переводом на местный банковский счёт в качестве способа оплаты услуг в России. Поэтому, направляя уведомление за 60 дней, Microsoft уведомляет вас, что после 30 сентября 2023 года вы больше не сможете продлевать действующие подписки.

В марте 2022 года корпорация Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг на территории России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. Несмотря на это, некоторые дистрибьюторы продолжали продлевать лицензии на уже проданные программы.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023