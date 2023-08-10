Microsoft не будет продлевать лицензии на ПО российским компаниям после 30 сентября

Телеграм-канал TDaily опубликовал письмо от технической поддержки Microsoft. Из него стало известно, что компания не будет продлевать лицензии на ПО российским компаниям после 30 сентября.

Фото: TDaily

Microsoft больше не может принимать платежи переводом на местный банковский счёт в качестве способа оплаты услуг в России. Поэтому, направляя уведомление за 60 дней, Microsoft уведомляет вас, что после 30 сентября 2023 года вы больше не сможете продлевать действующие подписки.

В марте 2022 года корпорация Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг на территории России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. Несмотря на это, некоторые дистрибьюторы продолжали продлевать лицензии на уже проданные программы.