Microsoft не будет продлевать лицензии на ПО российским компаниям после 30 сентября
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Телеграм-канал TDaily опубликовал письмо от технической поддержки Microsoft. Из него стало известно, что компания не будет продлевать лицензии на ПО российским компаниям после 30 сентября.
Фото: TDaily
Microsoft больше не может принимать платежи переводом на местный банковский счёт в качестве способа оплаты услуг в России. Поэтому, направляя уведомление за 60 дней, Microsoft уведомляет вас, что после 30 сентября 2023 года вы больше не сможете продлевать действующие подписки.
В марте 2022 года корпорация Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг на территории России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. Несмотря на это, некоторые дистрибьюторы продолжали продлевать лицензии на уже проданные программы.
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