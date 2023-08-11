Разработчики Roblox будут проводить собеседования внутри платформы

Разработчики Roblox объявили, что станут проводить собеседование на младшие должности внутри самой платформы. Руководство считает, что идея понравится кандидатам, которые играют в Roblox с детства.

Для этой цели компания открыла на платформе «Центр карьеры». Там геймеры смогут послушать лекции, пообщаться со специалистами, пройти тестирование и подготовиться к интервью с помощью специальной библиотеки.

Видео доступно на YouTube-канале Roblox. Права на видео принадлежат Roblox.

«Центр карьеры» уже доступен для исследования, правда, разработчики пока не начали проводить собеседования. Вероятно, компания раскроет точную дату начала отбора позднее.

Roblox доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series и мобильных устройствах.