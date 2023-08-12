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Россияне массово жалуются на сбои в работе Google

Россияне массово жалуются на сбои в работе Google
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Пользователи из России начали массово жаловаться на работу Google. У одних появились трудности с входом в систему, а у других — поисковик вовсе перестал работать без VPN.

Фото: DownRadar

Согласно порталу DowmRadar, система зафиксировала больше 500 отчётов о сбоях поисковика. По большей части ситуация коснулась жителей крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска и Екатеринбурга.

Исходя из данных DownRadar, 57% пользователей пожаловались на общий сбой системы, ещё 34% — на работу сайта, 4% — на проблему с входом, 3% — на работу приложения. Пока остаётся непонятым, чем вызвана эта проблема.

Сама Google пока никак не прокомментировала ситуацию. Вполне вероятно, что проблему решат достаточно быстро.

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