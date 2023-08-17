В июле 2024 года Microsoft отключит онлайн-магазин на Xbox 360

Microsoft опубликовала на своём официальном сайте новое сообщение. Из него стало известно, что 29 июля 2024 года корпорация закроет онлайн-магазин на Xbox 360.

Ситуация также коснётся и приложения Movies & TV. По словам представителей Microsoft, после объявленной даты геймеры больше не смогут приобретать игры и дополнения к ним на Xbox 360.

Несмотря на это, в компании уточнили, что если ранее пользователь совершал какие-то покупки в магазине, то доступ ко всему полученному контенту у него останется. Геймеры даже смогут загружать свои сохранения в «облако» и продолжить играть в мультиплеерные режимы всех тайтлов.

При этом отметим, что владельцы Xbox One и Xbox Series по-прежнему будут иметь возможность приобретать игры, доступные по обратной совместимости с консолями седьмого и шестого поколений.