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В Epic Games Store дарят стратегию Homeworld: Deserts of Kharak

В Epic Games Store дарят стратегию Homeworld: Deserts of Kharak
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Сегодня, 24 августа, в цифровом магазине Epic Games Store стартовала новая раздача. Игроки могут бесплатно забрать себе на аккаунт стратегию Homeworld: Deserts of Kharak от студии Blackbird Interactive.

Раздача продлится до 31 августа, 18:00 мск.

Фото: EGS

Также на следующей неделе в Epic Games Store геймерам подарят инди-платформер Cave Story+ от разработчика-одиночки Дайсукэ Амайи. Игра получила высокие оценки как от критиков, так и от обычных геймеров. Акция продлится с 31 августа по 7 сентября.

Релиз Homeworld: Deserts of Kharak состоялся в январе 2016 года. Согласно сюжету, в южной пустыне Кхарак люди обнаружили аномалию. На место происшествия отправляют экспедицию, но на поверку всё оказывается куда сложнее. Игровая кампания предложит геймерам 13 разных заданий.

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