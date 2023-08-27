Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Западная Европа. День 1
Начало прямой трансляции
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Встроенный архиватор RAR и 7z в Windows 11 оказался гораздо медленнее WinRAR

Встроенный архиватор RAR и 7z в Windows 11 оказался гораздо медленнее WinRAR
Аудио-версия:
Комментарии

В конце мая Microsoft анонсировала появление встроенного архиватора, который сможет распаковывать файлы из RAR, 7z, GZ и других архивных форматов. Компания при этом не назвала хотя бы примерную дату выхода обновления, отметив лишь, что это случится в «ближайшее время».

В августе Microsoft добавила программу в тестовую сборку Windows 11, после чего её протестировали журналисты портала Neowin. Первые тесты показали, что встроенное приложение Microsoft работает в разы медленнее аналогов в лице WinRAR и NanaZIP.

Так, на распаковку файлов из 7Z-архива размером 24 ГБ у сторонних сервисов ушло около минуты, а встроенной программе понадобилось на это почти пять минут. Лучше всего приложение выступило с распаковкой из формата TAR — у всех трёх архиваторов на это ушло чуть больше минуты.

Для чистоты эксперимента тесты проводились на практически идентичных сборках по нескольку раз. Средние результаты на сборках с процессорами Intel и AMD почти никак не отличаются.

График распаковки файлов на процессоре Intel

График распаковки файлов на процессоре Intel

Фото: Neowin

График распаковки файлов на процессоре AMD

График распаковки файлов на процессоре AMD

Фото: Neowin

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android