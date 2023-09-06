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Только в раннем доступе в Starfield сыграли 2 млн человек

Только в раннем доступе в Starfield сыграли 2 млн человек
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Starfield вышла в раннем доступе 1 сентября для обладателей премиального издания. По данным PlayTracker, аудитоиря раннего доступа тайтла насчитывает 2 млн человек. Это впечатляющие результаты, которые наверняка скоро станут ещё выше, поскольку проект вышел полноценно.

Интересно, что по платформам разделение получилось равное. На ПК в ранний доступ сыграли 1 млн геймеров, на Xbox — тоже 1 млн геймеров.

Фото: Bethesda

Starfield получила высокие оценки, однако в сети игру массово критикуют за многие недоработки. В Steam, тем не менее, у тайтла выше 80% положительных отзывов.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Игра с релиза попала в Game Pass, поэтому ознакомиться с ней могут все владельцы подписки Microsoft.

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