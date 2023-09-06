Baldur’s Gate 3 вышла на PS5

6 сентября Baldur's Gate 3 официально вышла на PS5. Теперь игра доступна абсолютно всем покупателям игры на платформе — 2-го числа проект был доступен обладателям цифрового расширенного и коллекционного издания RPG. В версию для PS5 вошли все хотфиксы и два больших патча, которые ранее выходили для ПК-версии.

Видео доступно на YouTube-канале Larian Studios. Права на видео принадлежат Larian Studios.

Ранее Baldur's Gate 3 также вышла и на ПК — пользователи платформы играют в новую ролевую игру от создателей серии Divinity с начала августа. До конца ноября проект должен выйти и на Xbox Series, однако точной даты выхода у него пока нет.

Baldur's Gate 3 — одна из самых высокооценённых игр 2023 года. Рейтинг ролевого тайтла на агрегаторе Metacritic от критиков составляет 96 баллов из 100, от пользователей — 9 баллов из 10.