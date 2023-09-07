Вышел трейлер анимационного сериала Castlevania: Nocturne от Netflix

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Компания Netflix опубликовала полноценный трейлер анимационного сериала Castlevania: Nocturne. В ролике показали новые кадры, которые ранее нигде не фигурировали.

Над проектом трудится Powerhouse Animation — студия работала над оригинальным шоу, а до того сотрудничала с режиссёром Кевином Смитом и рядом крупных медиакомпаний.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Castlevania: Nocturne анонсировали летом 2022 года. Протагонистом выступит Рихтер Бельмонт, а события развернутся через много лет после финала четвёртого сезона сериала Castlevania.

Шоураннером Castlevania: Nocturne назначен Кевин Колд («Время приключений», «Самурай Джек»), а сценаристом — Клайв Брэдли («Капкан», «Воскрешая мёртвых»).

Castlevania: Nocturnel дебютирует 28 сентября в сервисе Netflix.