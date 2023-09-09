Roblox выйдет на PlayStation до конца октября

Разработчики Roblox объявили, что платформа выйдет на PS4 и PS5 до конца октября 2023 года. Об этом представители Roblox Corporation сообщили в рамках ежегодной конференции.

Релиз Roblox на консолях Sony мог бы состояться раньше, однако изначально против этого выступал глава игрового подразделения компании Джим Райан. Руководитель не хотел брать риски, связанные с наплывом огромного количества несовершеннолетних геймеров на платформу.

Но спустя время Райан стал менее принципиальным в данном вопросе. К примеру, уже в июне глава Sony Interactive Entertainment заявил, что хотел бы увидеть Roblox на PlayStation.

В августе создатели Roblox объявили, что станут проводить собеседование на младшие должности внутри самой платформы. Руководство считает, что идея понравится кандидатам, которые играют в Roblox с детства.